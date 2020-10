GF Vip, Elisabetta Gregoraci se la prende con Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci ha mostrato di non aver particolarmente gradito alcune parole di Pierpaolo Pretelli

Nel corso della sesta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, con quest’ultima che non ha gradito alcune parole dell’ex velino.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati chiamati nel confessionale “perché qui il gossip impazza“. A quel punto è stato mostrato un video in cui sono stati raccolti alcuni dei loro momenti più belli, ma anche un episodio che la conduttrice non ha particolarmente apprezzato.

Sono state mostrate infatti le immagini di Pretelli che, parlando con Matilde Brandi, sostiene che la Gregoraci gli abbia confessato di voler fare l’amore con lui.

A quel punto la Gregoraci si è alterata e ha affermato: “Questo rapporto che abbiamo è bellissimo, ma se sono frenata c’è un motivo. Non rovinare le cose, sono arrivata da 17 giorni in questa casa. Non insistere, non rovinare le cose”.

Visibilmente modificato, Pretelli, rivolgendosi a Signorini, dichiara: “Forse ho capito male, ero euforico e sarà andata così“. Elisabetta Gregoraci ha quindi aggiunto: “Abbiamo molta complicità, andiamo d’accordo e siamo belli insieme.

Adoro che ogni sera venga a darmi la buonanotte, è tutto molto bello, però gli ho detto che deve stare un po’ tranquillo, perché se ho messo dei paletti è perché deve essere così”. Per poi concludere: “Io ho messo dei paletti perché per le cose ci vuole tempo”.

Il voto della Gregoraci

Alla fine Signorini chiede “Pierpaolo quanto ti piace da uno a 10 Elisabetta?“, con l’ex velino che risponde “100”. Rivolgendo la stessa domanda alla Gregoraci, quest’ultima ha risposto: “8”. Signorini quindi ha affermato: “Solo 2 punti, vai. Sei tutti noi”.