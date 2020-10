Chiara Ferragni scopre di essere incinta e scoppia in lacrime. Il momento ripreso in un video pubblicato sui social

Fedez con il test di gravidanza in mano e Chiara Ferragni in trepida attesa per il risultato. “Sei una doppia mamma”- le dice il marito – e l’influencer scoppia in lacrime. La scena, nemmeno a dirlo, è stata ripresa con il telefonino e pubblicata su Instagram per la gioia dei follower della coppia.

Il video in poco tempo ha ricevuto quasi un milione di like. È così, quindi, che Chiara Ferragni ha scoperto di essere incinta del secondo bambino. Il nuovo, o la nuova arrivata, farà compagnia a Leone Lucia.

Chiara Ferragni incinta scoppia in lacrime

Sui social Fedez e Chiara Ferragni si stanno molto divertendo a raccontare ai propri follower come stanno vivendo questo momento e la gioia di sapere che presto avranno un altro bebè.

I due hanno, ad esempio, raccontato come la notizia è stata data ad amici e parenti e altri particolari sullo stato d’animo dell’influencer che diventerà mamma per la seconda volta. Ma a fare il giro del web è il video che mostra di come Chiara abbia appreso di essere incinta e la sua reazione dopo il responso del test di gravidanza. Tanti gli auguri arrivati alla celebre coppia in queste ore e migliaia i commenti sui social network da parte del follower letteralmente commossi per il video pubblicato.

La coppia ringrazia e si gode il momento. C’è da scommetere che quella che si appresta a vivere l’influencer Chiara Ferragni sarà una gravidanza social.