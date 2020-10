Tommaso Zorzi, rivelazione: “Adua mi ha detto che Morra è gay”

L'influencer ha deciso di smascherare l'attrice durante le nomination, svelando quello che gli ha raccontato in privato.

Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una rivelazione incredibile, smascherando in questo modo Adua Del Vesco. Durante la sesta puntata del GF Vip, Massimiliano Morra ha scoperto che la sua ex fidanzata ha confessato la presunta omosessualità del collega a Matilde Brandi e Dayane Mello.

Adua Del Vesco, però, ha prontamente negato di aver detto una cosa del genere, nonostante sia stato mostrato un video.

La rivelazione di Tommaso Zorzi

“Io non ho detto questo.

Io ho semplicemente detto che si tratta di una strategia che Massimiliano starebbe mettendo in atto” ha dichiarato Adua Del Vesco, per giustificarsi. A questo punto i due hanno discusso e Massimiliano Morra ha attaccato la Del Vesco perché continua ad andargli contro, visto anche che lo accusa per l’avvicinamento a Guenda. “Saranno cavoli miei con chi faccio amicizia qui in casa e Guenda sa che io sono fidanzato, quindi le state dando della poco di buono” ha dichiarato Morra.

Anche Antonella Elia ha attaccato l’attrice, dicendo che continua a fare dei casini incredibili. Il colpo di scena, però, è arrivato durante le nomination.

Tommaso Zorzi è entrato nel confessionale con la tipica espressione di chi conosce la verità e sta per dirla. Durante la nomination, ha spiegato di voler fare il nome di Adua Del Vesco perché non la reputa sincera. “La nomino perché anche a me aveva confidato dell’omosessualità di Massimiliano Morra” ha spiegato l’influencer.

Zorzi si è preso un grandissimo applauso dallo studio, nonostante di solito sia molto criticato. Adua Del Vesco continua a negare quanto accaduto ma all’interno della casa ci sono testimoni e anche le telecamere, per cui è chiaro che le sue parole le conoscono tutti.