La giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha rivelato di aver subito un'aggressione in passato nel backstage del programma.

Carolyn Smith è senza dubbio uno dei volti più noti e amati di Ballando con le Stelle, ma la stessa coreografa ha confessato che la fama non le avrebbe impedito talvolta di ricevere insulti e critiche per il suo ruolo all’interno del programma.

In un caso addirittura subì un’aggressione nel backstage dello show.

Carolyn Smith: l’aggressione

La stessa Carolyn Smith ha confessato che in passato venne apertamente insultata dal padre di uno dei ballerini professionisti a Ballando con le Stelle. La coreografa e famosa giudice di Ballando con le Stelle ha preferito non svelare di chi si fosse trattato, ma a quanto pare l’episodio sarebbe indelebile dalla sua memoria: “Quanti insulti mi sono presa? Sono giudice professionista dal 1982, me ne hanno dette di tutti i colori.

Anche dietro le quinte a Ballando con le Stelle. I vip non si sono mai azzardati, ma uno dei genitori dei ballerini professionisti, di cui non farò il nome, mi aggredì: “Non capisci nulla”. Rido ancora oggi”, ha dichiarato sarcastica.

Nonostante i numerosi problemi di salute legati alla grave forma di cancro che l’ha colpita, Carolyn Smith non ha mai abbandonato il suo coraggio e la sua naturale positività, per questo in tanti continuano a seguirla con ammirazione attraverso i social.

Per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle la famosa giudice si è detta stupita (in positivo) da Daniele Scardina, mentre si è detta “spiazzata” da Costantino della Gherardesca. “Non lo conoscevo bene, mi sembrava molto british e invece si è presentato in costume da granchio. Mi auguro che raddrizzi il tiro, ma temo di no”, ha confessato dopo averlo visto a Ballando.