Chiara Giordano, produttrice ed ex moglie di Raoul Bova, ha ritrovato l’amore: oggi al suo fianco c’è il ballerino Andrea Evangelista, e l’ex concorrente di Amici Celebrities lo ha già “presentato” ai suoi fan dei social.

Chiara Giordano: il nuovo amore

Con la foto di un loro tenero bacio Chiara Giordano ha ufficializzato la sua storia d’amore con il ballerino Andrea Evangelista, di 15 anni più giovane di lei. Il rapporto tra i due sarebbe iniziato come una semplice amicizia ma poi, col passare del tempo, si sarebbe intensificato sempre di più fino a trasformarsi in una grande storia d’amore.

“Noi 2” ha scritto Chiara Giordano nella didascalia al suo post, che ha subito ottenuto il pieno di like. Chiara Giordano è stata sposata dal 2000 al 2013 con Raoul Bova, padre dei suoi due figli Alessandro Leon e Francesco. La rottura tra i due fu molto dolorosa per la Giordano, che a tal proposito ha confessato: “Con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo.

I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà”. Oggi i due avrebbero trovato una sorta di equilibrio e Bova continua ad essere molto legato a tutti e quattro i suoi figli (l’attore ha avuto le sue due figlie più piccole, Sophia e Luna, dalla sua relazione con Rocio Munoz Morales.