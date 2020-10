Dopo la diretta al GF Vip Matilde Brandi ha provato a chiarirsi - invano - con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni tra i concorrenti iniziano ad essere sempre più palpabili, e infatti dopo la diretta del 5 ottobre Matilde Brandi ha cercato di chiarirsi – invano – per le discussioni avute con i suoi colleghi durante la serata.

Matilde Brandi: il chiarimento al GF Vip

Durante la diretta al GF Vip Matilde Brandi ha avuto un’accesa discussione con Tommaso Zorzi (durante la quale ha anche minacciato di lasciare il reality show) e a seguire ha cercato di chiarirsi con Maria Teresa Ruta (che nel corso della serata aveva votato). Dopo la diretta Matilde Brandi ha cercato – invano – di chiarirsi con gli altri concorrenti. “Se devo dire una cosa io la dico”, ha detto la ballerina, che ha ricevuto la risposta piccata di Zorzi e poi quella della Ruta.

“Possiamo parlare domani? capisci il momento”, ha detto Maria Teresa Ruta abbracciando sua figlia, Guenda, preoccupata per le dinamiche sempre più pressanti che si sono create all’interno del reality show.

Anche con Zorzi la polemica non sembra placarsi, e infatti l’influencer durante la diretta le ha detto: “Hai una rabbia nei miei confronti che non è giustificabile, schizzi con me come se mi odiassi da 20 anni”. A suscitare l’ira di Matilde Brandi era stato un suo commento su Adua Del Vesco, accusata da Zorzi di non aver detto la totale verità su Massimiliano Morra.

Come evolverà la situazione tra i concorrenti del GF Vip? Al momento la situazione sembra sempre più tesa e i telespettatori si chiedono quale sarà il prossimo di loro a lasciare il reality show.