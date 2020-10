Dopo il Gf Vip, Gabriel Garko trova l’amore con Gaetano.

Dopo il coming out in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko è finalmente libero di vivere la sua vita in modo libero. Non ha più paura di mostrarsi in pubblico. Da quando ha raccontato, ad Adua del Vesco e all’intera Italia, quello che lui ha definito un “segreto di Pulcinella”, è pronto a rimettersi in gioco e godersi questa nuova vita.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha ritratto l’attore in compagnia di un giovane ragazzo. Il suo nome è Gaetano. Tra i due vi è molta differenza di età. Il ragazzo, infatti, ha 23 anni ed è di Napoli. Al contrario di Garko, è lontano dal mondo della televisione, in quanto è impiegato all’aeroporto di Malpensa.

L’incontro tra Gabriel e Gaetano

Stando alle informazioni raccolte dal settimanale Chi, Gabriel e Gaetano si sono conosciuti grazie ad Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

In queste settimane, l’attore si è trasferito proprio nella stessa città di Imma e della sua amica storica Eva, per poter stare il più vicino possibile alle persone a lui più care, vista la difficoltà del periodo. Le due coppie sono state paparazzate insieme, complici e sorridenti. Come i più attenti fan ricordano, negli anni scorsi, tra Garko ed Eva Grimaldi c’è stata una relazione, rivelatasi poi finta. Tra i due, infatti, c’è stato un grande bene ma mai un rapporto fisico.

Sulla nuova presunta fiamma dell’attore de L’Onore e il Rispetto ancora non si sa molto. Sta di fatto che, dopo molti anni in cui ha dovuto sempre nascondere la storia con Riccardo, Gabriel è finalmente libero di essere se stesso.