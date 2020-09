La confessione dell'attore ha portato ad un aumento incredibile di follower sul suo profilo Instagram.

L’ingresso di Gabriel Garko nella Casa del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere. Ci sono persone che non sono d’accordo con quello che ha fatto, altre che ammirano molto il suo gesto. L’attore, criticato da Selvaggia Lucarelli, ha portato nel reality una lettera per la sua amica Adua Del Vesco, che aveva confessato cose molto inquietanti sul passato di molti attori e attrici.

Le sue parole hanno emozionato tutto il pubblico, che lo sta premiando con grandissima visibilità.

I follower di Gabriel Garko

L’attore si è presentato al Grande Fratello Vip per fare una confessione importante, che molti telespettatori hanno interpretato come un vero e proprio coming out.

Le sue parole hanno toccato il cuore di moltissime persone, che hanno deciso di seguirlo anche se non erano suoi fan prima d’ora. Questo è dimostrato dal fatto che il profilo Instagram di Gabriel Garko ha ottenuto un’impennata di follower, che continuano a crescere in questi giorni.

Le sue parole devono aver conquistato proprio tutti. Lo stesso attore ha condiviso il successo di aver raggiunto 500 mila follower, che ora sono già diventati 517 mila.

“Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno rimparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi….( per i più maligni). Un bacio di cuore sostenendo la promessa del post precedente..” ha scritto Gabriel Garko su Instagram. L’attore è molto soddisfatto del successo ottenuto, ma ha voluto tirare una frecciata a Tommaso Zorzi, che dopo la puntata ha subito indossato i tacchi e ha parlato di lui, cercando di imitare Barbara d’Urso.