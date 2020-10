Soleil Sorge ha raccontato la propria versione dei fatti in merito ai rumors che vorrebbero Iconize essersi colpito da solo

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge ha raccontato la propria versione dei fatti in merito ai rumors che vorrebbero Marco Ferrero, ovvero Iconize, essersi colpito da solo, fingendo un’aggressione. Eccole le parole dell’influencer.

Soleil Sorge su Iconize

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha parlato di Marco Ferrero, ovvero Iconize, che in base a quanto dichiarato dall’influencer avrebbe finto di aver subito un’aggressione, colpendosi con un surgelato.

“Marco era uno dei miei migliori amici, non volevo dire tutto ma è così. Marco ha finto di aver subito un’aggressione, si è colpito con un surgelato.

Il giorno prima mi aveva detto che subire un’aggressione omofoba gli avrebbe portato visibilità”.

Oltre alla testimonianza di Soleil Sorge, è giunta anche quella di Alberto De Pisis che ha raccontato di aver letto alcuni messaggi sul telefono dell’influencer in cui lui confermerebbe ogni cosa. Parole che non sono passate di certo inosservate, con la stessa Barbara D’Urso che è rimasta allibita nell’ascoltare. A tal proposito la conduttrice ha commentato: “Se è così, perché non voglio crederci, sarebbe alquanto grave perché non solo mi ha usato, ma ha anche preso in giro tutte quelle persone che sono state realmente vittime di aggressioni omofobe”.