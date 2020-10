Entrambe ospiti attente dell'ultima sfilata di Louis Vuitton, Georgina Rodriguez e Wanda Nara hanno sfoggiato look da urlo

Entrambe fra le donne più chiacchierate del momento, Georgina Rodriguez e Wanda Nara sono state invitate alla nuovissima sfilata della stagione primavera-estate 2021 di Louis Vuitton. Se prima è la famosa fidanzata di Cristiano Ronaldo, la seconda è la moglie nonché procuratrice di Mauro Icardi, particolarmente attiva sui social.

Oltre alla comune passione per i calciatori, le due condividono anche quella per la moda. Sia Wanda sia Georgina non perdono infatti occasione per mostrare i loro outfit ai follower.

Georgina e Wanda: look a confronto

Per prendere parte all’ambito show, la compagna del bianconero è volata a Parigi con tanto di jet privato. Qui ha sfoggiato un trench della maison del valore di 4500, accompagnato da una borsa rossa del medesimo marchio.

Le pump Le Silla della stessa nuance, dal costo di 485 euro, hanno infine completato il look.

Visualizza questo post su Instagram 🌟 @louisvuitton #LVSS21 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:28 PDT

Approccio più serio per Wanda Nara, elegantissima nella sua camicia superlogata da 1200 euro e nei pantaloni sartoriali color beige.

Capelli biondissimi, sandali con platform e minibag Nano Speedy da 810 euro, la Vamp si è ben distanziata dalla collega per questioni di sicurezza Covid. Accomodatesi tutte e due sulle loro poltrone in attenta osservazione delle modelle in passerella, avranno di certo fantasticato sui nuovi prodotti super fashion da acquistare e sfoggiare nella prossima stagione estiva…