Wanda Nara è tornata a provocare i suoi fan di Instagram con delle nuove immagini che la vendono protagonista di un sensuale massaggio al lato B

Wanda Nara è senza dubbio una delle showgirl più apprezzate dal punto di vista estetico. Donna dai mille talenti impegnata in diverse attività, l’abbiamo vista come opinionista della scorsa stagione del Grande Fratello Vip. Ma l’argentina è anche una modella e una procuratrice sportiva, riscuotendo grandi successi in tutte le sue professioni.

Wanda Nara: massaggio al lato B

Sposatasi con Maxi Lopez che le ha dato tre dei suoi cinque figli, ha poi lasciato il calciatore per il collega Mauro Icardi, dal quale ha avuto altre due bambine. Sappiamo bene come Wanda Nara ami condividere la propria vita lavorativa e privata sui social, soprattutto su Instagram. Qui vanta del resto oltre 7 milioni di follower, che ogni giorno la sommergono di complimenti per i suoi scatti pazzeschi.

Visualizza questo post su Instagram Mi plan de viernes por la noche 🙄 A dormirrrrrrr 😴 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:16 PDT

Proprio poche ore fa, la modella sudamericana si è nuovamente mostrata in una foto senza veli, raccontando di essere andare a farsi fare un massaggio a lato B! Le immagini apparse nelle sue IG Stories, scattate da lei stessa allo specchio, hanno così mandando in visibilio i suoi tanti ammiratori.

Dal riflesso della superficie si è infatti visto praticamente tutto: Wanda Nara distesa a pancia in giù mentre la massaggiatrice lavorava sui suoi glutei. Gli scatti non potevano certamente passare inosservati, e in effetti su Instagram sono letteralmente esplosi gli entusiasmi per queste intriganti immagini della bella argentina.