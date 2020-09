In quarantena a Parigi dopo la positività di Mauro Icardi al Covid-19, Wanda Nara ha postato un nuovo scatto super sexy da urlo

Sono giorni complicati per Wanda Nara, dopo che il noto marito Mauro Icardi è risultato positivo al Covid-19. La scoperta è avvenuta dopo la vacanza di fine agosto a Ibiza con altri compagni di squadra, tra cui Neymar. Dopo un’estate distanziata tra Milano, Parigi e Como, la famiglia Nara-Icardi aveva infatti deciso di volare nell’isola delle Baleari per passare qualche giorno in compagnia degli amici nella villa da sogno che prendono in affitto ogni anno.





Wanda Nara, selfie in quarantena

Dopo la conferma del contagio, sono tuttavia sorte diverse polemiche in merito alla decisione della coppia di portare i figli nella movida spagnola. Nel dettaglio Maxi Lopez, ex marito della showgirl argentina nonché padre di tre loro figli, ha duramente attaccato Wanda Nara accusandola di aver messo a rischio i bambini proprio per via dell’aumento dei contagi.

Senza rispondere a tali accuse, il fatto è che ora l’intera famiglia si trova in quarantena nella loro casa parigina. Proprio qui l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non si fa mancare i suoi soliti selfie, tra i quali si annovera anche l’ultimo scatto super sexy che ha ammaliato i fan e ingolosito il marito.