Sarah Nile ha sedotto i fan del Grande Fratello 10. Oggi ha cambiato radicalmente vita e si è allontanata dal mondo della tv.

Con la sua bellezza mozzafiato e le sue curve provocanti Sarah Nile è stata senza dubbio una delle concorrenti più seducenti del Grande Fratello, ma dopo una carriera come modella e showgirl si è progressivamente allontanata dal mondo dei riflettori.

Sarah Nile oggi: i dettagli

Con i suoi baci saffici a Veronica Ciardi Sarah Nile ha infiammato la casa del GF Vip, dove in molti sono rimasti sedotti dalla sua bellezza prorompente e dal suo fisico mozzafiato. Non a caso la Nile ha anche posato come modella e lavorato come showgirl, ma poi si è progressivamente allontanata dal mondo dei riflettori. Dal 2017 risulta essere sposata con l’imprenditore campano Pierluigi Montuoro. L’ex gieffina avrebbe iniziato inoltre a lavorare come assistente in un prestigioso studio di chirurgia plastica (sembra frequentato addirittura da alcuni volti vip piuttosto noti, come Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti).

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Sarah Nile ha deciso dunque di cambiare vita e di non prendere più parte ad alcuno show televisivo. Sui social qualcuno ha avanzato critiche nei confronti di Sarah Nile affermando che nel corso degli anni l’ex gieffina abbia “abusato della chirurgia plastica”.

La voce non ha mai trovato conferme e del resto in molti ricordano la sua bellezza dell’epoca in cui prese parte al reality show più spiato d’Italia.