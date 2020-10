Tammy Hembrow è una delle modelle più amate del mondo, e in passato ha dovuto fare i conti con la grave malattia di sua figlia.

Tammy Hembrow è una delle modelle di fitness più famose del mondo. Grazie alla sua bellezza mozzafiato e al suo fisico da capogiro la modella è diventata una delle donne più amate dagli sportivi, e addirittura si sarebbe vantata di ricevere messaggi “da intere squadre”.

Tammy Hembrow chi è

Grandi occhi azzurri, labbra carnose e un fisico mozzafiato: Tammy Hembrow è una modella australiana di fama internazionale. Sui social Tammy sponsorizza soprattutto prodotti di fitness, e lei stessa ha ammesso che i suoi followers più accaniti sarebbero proprio gli sportivi. Addirittura la modella avrebbe confessato di ricevere messaggi da “intere squadre” di suoi fan. Sarà vero? Per quanto riguarda la vita privata non è noto il nome del compagno di Tammy Hembrow, quel che è certo è che la modella è madre di una bambina, la piccola Saskia, che nel 2018 ha dovuto combattere contro un grave problema di salute.

La stessa modella ha rivelato che la figlia sarebbe stata colpita da una forma di atassia cerebellare. Oggi fortunatamente la piccola Saskia sta bene, e infatti è spesso presente negli scatti social della sua mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tammy 🐚 (@tammyhembrow) in data: 15 Set 2020 alle ore 10:20 PDT

Tammy Hembrow è nata nel il 22 aprile 1994 a Queensland, in Australia, e oggi è lì che risiede insieme alla sua famiglia (anche se per motivi di lavoro la modella sarebbe spesso costretta a viaggiare in giro per il mondo).