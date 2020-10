Angela Chianello della frase "non ce n'è coviddi" ha esortato i suoi fan a indossare la mascherina.

Angela Chianello, protagonista dell’estate 2020 grazie all’infausta frase “non ce n’è coviddi”, ha intimato ai suoi fan di indossare la mascherina affermando che la sua frase diventata tormentone sarebbe stata detta per scherzo.

Angela Chianello: la mascherina

Dopo aver ammesso di aver avuto problemi con la giustizia e di non poter lasciare la Sicilia, Angela Chianello ha annunciato di essere finalmente “libera” e di poter prendere l’aereo.

Per l’occasione la donna ha ricordato ai suoi numerosissimi fan di indossare la mascherina: “Il Covid c’è. Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c’era, ma adesso siamo messi male…”, ha scritto in un suo post via social.

Per quanto riguarda la sua frase “non ce n’è coviddi” diventata vero e proprio tormentone dell’estate 2020, la Chianello è stata chiara: “Ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato e riso, altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho detto quella frase io e tutti a tirarmi sassi. Comunque, ragazzi, un consiglio: Mettiamoci la mascherina e usiamo tutte le precauzioni.” Quest’estate a causa della frase diventata virale, Angela Chianello è finita al centro di un polverone davvero esagerato sui social, e lei stessa si è più volte sbrigata a chiarire di non aver mai negato l’esistenza del Coronavirus.