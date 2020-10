Paola Caruso ha posato senza nulla addosso per il suo nuovo calendario bollente: le foto infiammano i social.

Paola Caruso ha fatto il pieno di like sui social mostrando in anteprima il suo calendario 2021 per For Men. L’ex Bonas ha annunciato il progetto con uno scatto senza veli sugli scogli.

Paola Caruso senza veli: il calendario

Paola Caruso è la protagonista del calendario 2021 di For Men. L’ex Bonas di Avanti un altro per l’occasione ha posato senza veli, mettendo in mostra le sue curve da capogiro. Sembra che dopo un momento di crisi vissuto l’anno scorso (quando è diventata mamma del suo piccolo Michele) oggi la soubrette abbia ritrovato la serenità. Apparentemente è single, ma al suo fianco è sempre presente il suo Michelino, con cui la Caruso ama trascorrere ogni momento della giornato.

Il piccolo è figlio dell’amore naufragato tra l’ex Bonas e Francesco Caserta. L’uomo si è rifiutato di riconoscere il bambino, e Paola Caruso ha confessato che una volta scoperta la gravidanza lui l’avrebbe lasciata chiedendole di lasciare l’appartamento che condividevano insieme.

L’ex Bonas ha più volte lanciato appelli perché l’uomo si facesse avanti almeno con il bambino. Nel frattempo al salotto tv di Barbara D’Urso la Caruso ha avuto modo di conoscere la sua madre biologica, che le ha offerto sostegno all’indomani della gravidanza.