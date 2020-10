Andrea Zelletta è finito al centro di una bufera per le sue frasi volgari e spinte su Matilde Brandi.

Al Grande Fratello Vip le frasi volgari e spinte pronunciate da Andrea Zelletta nei confronti di Matilde Brandi stanno generando un putiferio. Il gieffino è fidanzato con Natalia Paragoni, che lo aspetta fuori dal reality show: le sue frasi avranno delle ripercussioni sulla sua storia d’amore?

Andrea Zelletta: le frasi a Matilde Brandi

Nonostante sia fidanzato, Andrea Zelletta continua a provocare Matilde Brandi nella casa del Grande Fratello Vip. Alcune frasi da lui pronunciate nei confronti della showgirl hanno indignato il pubblico social, che ha accusato Zelletta di sessismo: “Vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma”, ha detto il gieffino, che poi ha aggiunto rivolgendosi anche a Stefania Orlando: “Tutte le mamme qui, venite.. venite.. Vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il pi*****o!“.

Il suo comportamento avrà delle ripercussioni? In tanti via social hanno già chiesto la squalifica di Zelletta per questi motivi.

Andrea “vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma” 😏#GFVIP pic.twitter.com/ySOlJg7r87 — Bene___ (@Bebbe___) October 8, 2020

Per il momento sui social Natalia Paragoni non ha scritto niente in merito alla vicenda, e anzi ha continuato a dedicare al suo fidanzato messaggi d’amore come se nulla fosse.

Non è la prima volta che un concorrente del GF Vip viene squalificato per le sue frasi shock (l’anno scorso Salvo Veneziano era stato squalificato per un episodio simile).