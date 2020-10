Ospite dell'ultima puntata di Live da Barbara D'Urso, Angela da Mondello si è aperta raccontando alcuni dolorosi momenti del suo passato

Angela Chianello, salita alla ribalta del gossip come Angela da Mondello, è stata di nuovo ospite di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live di domenica 11 ottobre 2020. Dopo le discusse dichiarazioni sul Covid e sui suoi problemi con la giustizia, la donna ha così deciso di raccontarsi rivelando una storia personale alquanto complessa e dolorosa.

La siciliana ha precisato di aver perso un figlio dopo una lunga malattia e di essere stata successivamente condannata per furto.

Angela da Mondello si apre

Apertasi dunque alle confessioni a “Live – Non è la D’Urso”, Angela ha letteralmente lasciato di stucco i telespettatori così come la stessa padrona di casa. Barbara D’Urso è infatti rimasta in attento ascolto delle parole della sua ospite, condividendone poi persino le lacrime. “Mio figlio stava male e io ho perso la testa.

Mi hanno condannata per furto, ma adesso sono tornata libera”, ha di fatto precisato la Chianello, che ha un’altra figlia di 13 anni grazie alla quale è riuscita a superare in parte il dramma vissuto.

Nel mentre, si è tornati a parlare anche del famoso tormentone che ha reso celebre la donna nelle ultime settimane. Dopo il “non ce n’è Coviddi”, oggi Angela sembra aver rivisto le proprie idee, impegnandosi perché tutti indossino la mascherina.