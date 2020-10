Senza peli sulla lingua, Tommaso Zorzi ha smascherato i "comodini" della Casa del Gf Vip 5, scatenando le ire di Enock, Andrea e Massimiliano

Tommaso Zorzi è senza dubbio un perfetto concorrente da reality, essendo riuscito in poche settimane a movimentare a dovere le dinamiche nella Casa del Gf Vip 5. Grazie a una mossa degli autori, l’influencer ha peraltro fatto recentemente scoppiare una nuova bagarre nella magione di Cinecittà, che ha visto protagonisti Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra.

Nel dettaglio, la produzione del programma ha mostrato ai concorrenti dei tweet dove si parlava di “comodini”, ossia dei Vip che all’interno del reality non fanno molto. Tommaso ha così domandato ai suoi compagni di avventura di espletare i nomi delle persone che non si espongono particolarmente. Quando tutti i gieffini hanno alzato la mano, Zorzi ha quindi chiesto di alzare la mano a chi pensava di non esporsi, lasciando letteralmente il gelo nel salotto più spiato d’Italia.

Tommaso Zorzi senza freni

Senza pensarci troppo, il blogger ha quindi indicato di sua iniziativa Enock Balotelli, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra, sottolineando che vengono pagati per non fare nulla. Come ovvio, nella Casa è subito scoppiata una vera e propria rivolta, quando Zelletta, Morra ed Enock hanno accusato Tommaso di essere un pettegolo. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi per capire se i tre menzionati sapranno rivolgere la situazione a loro vantaggio.

Nel mentre, ad ogni modo, Tommaso Zorzi potrebbe essersi fatto nuovi “nemici”, se mai nei avesse avuto bisogno…