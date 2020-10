Quanto guadagna Enock Barwuah, fratello del più noto Mario Balotelli, nonché attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Il Grande Fratello Vip 5 è cominciato da poco, ma sta già riscuotendo un successo strepitoso. Il merito va senz’altro al cast dei vipponi scelti da Alfonso Signorini, che per la seconda volta consecutiva si trova a vestire i panni del conduttore dello show.

Tra i concorrenti più interessanti di questa edizione c’è senza dubbio Enock Barwuah, fratello biologico del popolare Mario Balotelli.

Visualizza questo post su Instagram Nuova base per i meme 😂 Un post condiviso da Enock Barwuah 🇮🇹❤️🇬🇭⚡️🦍 (@enock17) in data: 7 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT

Nonostante la separazione avvenuta da piccoli, Enock e Mario hanno un rapporto meraviglioso, rafforzato dalla passione di entrambi per il calcio.

Anche l’attuale concorrente del Gf è infatti un calciatore, attualmente in forze nell’USD Caravaggio. Alla sua prima esperienza in televisione, il bomber bresciano se la sta intanto cavando piuttosto bene, risultando particolarmente amato dai telespettatori e dai suoi coinquilini.

Ma sapete quanto guadagna Enock Balotelli nella sua professione calcistica? Come riportato da CalciatoriLifestyle, il suo stipendio si aggirerebbe intorno ai 17.500 mila euro. Come concorrente del GF Vip, inoltre, percepisce una somma a puntata che varia in base alla fama del vip in questione. La cifra del giovane Barwuah corrisposta da Mediaset non è nota nella sua precisione, ma dovrebbe esser pari a circa 3 mila euro a settimana.