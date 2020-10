Myriam Catania in dolce attesa? Il test richiesto al Gf Vip

Myriam Catania potrebbe essere incinta: l'attrice ha infatti richiesto un test di gravidanza agli autori del Gf Vip 5

Myriam Catania è senza dubbio uno dei concorrenti più dinamici del Grande Fratello Vip 5 condotto magistralmente da Alfonso Signorini. In poche settimane ha già conquistato tutti con il suo carattere solare e la sua schiettezza, nonché l’evidente gentilezza che la distingue nella Casa.

Equilibrata e propositiva, l’attrice sa anche lasciarsi andare al divertimento, bevendo vino e fumando sigarette. Per tale motivo, la richiesta di Myriam di poche ore fa effettuata agli autori del Gf Vip ha davvero stupito tutti, telespettatori in primis. Una cosa del genere non era infatti mai accaduta prima d’ora durante il reality di Canale 5.

Myriam Catania si è svegliata con una forte nausea e il presentimento di poter essere in dolce attesa.

Per questo ha domandato di poter avere un test di gravidanza, nonostante come tutti gli altri concorrenti sia stata già sottoposta a ogni tipo di analisi prima di entrare dalla porta rossa. Proprio ieri, peraltro, Matilde Brandi aveva fatto uno scherzo ai suoi compagni di giochi dove aveva finto di rimettere. Myriam avrà per questo ricordato di avere un ritardo? Non resta che attendere i prossimi giorni capire cosa stia succedendo…

le sorprese non finiscono mai!