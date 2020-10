"Tu sei un burattino nelle nostre mani", avrebbero detto a Myriam Catania al Gf Vip.

Una conversazione tra Myriam Catania e Tommaso Zonzi andata in onda al Gf Vip potrebbe causare alcuni problemi al conduttore Alfonso Signorini e agli autori del programma. L’attrice italiana ha infatti rivelato alcuni dettagli relativi ad un insolito confessionale in cui avrebbe avuto un botta e risposta con la produzione in merito al suo comportamento nella casa.

La confessione di Myriam Catania

Myriam Catania, mentre conversava con i coinquilini Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ha ammesso di avere avuto una strana conversazione con gli autori nel confessionale. “Io ho detto loro di sentirmi un burattino“, ha spiegato l’attrice ammettendo di essere in difficoltà per gli ultimi eventi accaduti nella casa.

La risposta ricevuta è stata tuttavia sconvolgente e, senza dubbio, non ha rincuorato la quarantenne: “Loro mi hanno detto ‘tu sei un burattino nelle nostre mani’”.

Una confessione che ha sconvolto anche gli altri concorrenti. Stefania Orlando, increduta, ha cercato conferme: “Cioè loro ti hanno davvero detto così?”, ricevendo la risposta affermativa di Myriam Catania. Sul web si sono dunque scatenate le polemiche in merito alla presunta veridicità di quanto accade giorno per giorno nella casa.

La conversazione, tuttavia, si è presto spostata su altre tematiche. In particolare, Tommaso Zorzi si è detto annoiato dagli argomenti trattati nell’ultima puntata, come la finta storia d’amore tra Adual Del Vespo e Massimiliano Morra e il flirt tra Eleonora Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. “Secondo me devi far vedere chi sei davvero”, gli ha consigliato Myriam Catania. L’influencer tuttavia non sembra essere intenzionato a seguire il consiglio della coinquilina: “Non posso adagiarmi su queste dinamiche, talvolta diventa troppo pesante“, ha risposto.