Franceska Pepe, dopo l'uscita dal Gf Vip, si sfoga sui social: "È vergognoso, credo che dei chiarimenti siano doverosi".

Franceska Pepe ha ancora tanto da dire in merito alla sua avventura al Gf Vip. La modella, che domenica 11 ottobre sarà ospite a Live – Non è la D’Urso, si è intanto sfogata sui social. Parole dure nei confronti della produzione per diverse tematiche: dal trattamento riservatole dentro la casa alla sua discussa eliminazione, avvenuta per per meno di un solo punto percentuale Adua Del Vespo.

Il litigio tra la ex fidanzata di Vittorio Sgarbi e l’autrice del programma è dunque soltanto uno degli atti di una storia che sembra essere destinata ad essere lunga.

Franceska Pepe: “È vergognoso”

“Io sono in treno perché sto andando da Roma a Milano perché domani ci sarà la puntata di Live non è la d’Urso. Sarò presente per togliervi un po’ di soddisfazioni. Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due p***e così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto.

Io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi in questo senso per rispetto anche di tutte le persone che hanno votato usando gli sms. Quindi io lascio un hashtag #ridatecifranceska a favore di tutte le persone che ci tengono particolarmente a rivedermi all’interno della casa o a vedermi in generale”, ha scritto Franceska Pepe nelle storie di Instagram.

La modella, dunque, ha portato avanti la polemica secondo cui alcuni voti a favore di Adua, a discapito di quanto permesso dal regolamento, siano arrivati dalla Spagna.

Il Codacons infatti ha ricevuto moltissime segnalazioni che richiedevano una verifica, ma ancora non si hanno novità in merito.

Il sostegno a Tommaso Zorzi

Terminato, almeno per ora, il tempo delle polemiche, Franceska Pepe si è schierata a favore dell’ex coinquilino Tommaso Zorzi, promettendo di mandare un aereo in suo sostegno sopra la casa.

“Vorrei dire a tutti i fan miei e di Tommaso – ha scritto – che mi piacerebbe mandargli un aereo per poterlo salutare e sostenere.

Se sapete come si fa a fare questa cosa mi raccomando scrivetemi in direct e ci organizziamo per mandarglielo. Vi adoro, vi amo, un bacione”.