GF Vip, Elisabetta Gregoraci: il look vale più di 1000 euro

Elisabetta Gregoraci non rinuncia al lusso e all'eleganza neanche al GF Vip: il suo look per la nona diretta vale oltre 1000 euro.

Elisabetta Gregoraci non rinuncia alle griffe neanche nella casa del Grande Fratello: per la nona diretta del reality show la showgirl ha sfoggiato un look firmato Elisabetta Franchi dal valore di oltre 1000 euro.

Elisabetta Gregoraci: il look firmato

Dai gioielli agli abiti d’alta moda, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato alcuni abiti da capogiro (e dal costo esagerato) fin dal suo esordio nella casa più spiata d’Italia.

Per la nona puntata in diretta del reality show l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato un look firmato Elisabetta Franchi dal valore di oltre 1000 euro. Per l’esattezza gonna e camicia costerebbero rispettivamente 329 euro e 279 euro. Le scarpe invece – un paio di sandali oro Jimmy Choo – il costo è di 725 euro. Il costo dell’outfit dunque è 1.333 euro, senza contare i monili e i gioielli da cui la showgirl è solita non separarsi.

Nella casa più spiata d’Italia la showgirl ha rivelato di essere innamorata di qualcuno all’esterno di essa, e da settimane si rincorrono voci riguardanti una sua presunta liaison con il rapper Mr Rain, scansate nelle ultime ore dall’indiscrezione secondo cui il fortunato sarebbe nient’altro che Piero Barone, tenore de Il Volo.

Per il momento la showgirl non ha svelato la verità, ma ha messo definitivamente a freno l’interesse che Pierpaolo Pretelli sembrava dimostrare verso di lei. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi nella casa del GF Vip? Per il momento sulla vicenda tutto tace.