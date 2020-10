Nuovo scoop all'interno della Casa del Gf Vip 5: il racconto di come Tommaso Zorzi scoprì di essere stato fidanzato con un attore a luci rosse

Gli scoop all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 sembrano davvero essere all’ordine del giorno. L’ultimo in ordine di tempo riguarda nello specifico Tommaso Zorzi, che tramite alcune IG Stories gestite dal suo staff ha fatto una clamorosa comunicazione ai follower.

In modo completamente inusuale, il popolare influencer è infatti venuto a sapere che per tre mesi è stato fidanzato niente meno che con un attore a luci rosse.

Tommaso Zorzi, passato rovente

Il protagonista della vicenda, che risponde al nome di Franco e ha origini equadoregne e americane, ha conosciuto il gieffino ad Amsterdam, dove tutti e due vivevano. La loro storia arrivò tuttavia al capolinea e da allora non si sono più visti né sentiti.

Stando dunque alla rivelazione di Tommaso Zorzi, un suo amico scoprì la vera professione del suo ex riconoscendolo per alcuni suoi precisi tatuaggi. Dopo aver visto il film per soli adulti in questione, anche il rampollo milanese si rese conto della vera identità della persona con cui convisse per tre mesi. L’ex star di Riccanza credeva che il compagno lavorasse in un negozio di animali, ma evidentemente il giovane era riuscito a nascondere bene il suo bollente segreto!