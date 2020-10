Una precisa parola pronunciata da Matilde Brandi al Grande Fratello Vip sta impazzando sul web: la ballerina è a rischio squalifica?

Il Grande Fratello li aveva avvertiti: parolacce e infamie non sarebbero più state accettate in nessun modo all’interno della Casa di Cinecittà. Evidentemente l’ammonimento è servito a ben poco, se nelle ultime ore un’altra concorrente è caduta nell’errore.

Si tratta per la precisione di Matilde Brandi, che ora potrebbe dunque essere alle soglie di una possibile squalifica. Ma cosa è successo nello specifico?

Matilde Brandi: tremenda gaffe al Gf

Durante la scorsa diretta televisiva, la ballerina ha avuto un duro confronto con Maria Teresa Ruta durante il quale si è lasciata scappare una parola di troppo. Conoscendo oramai tutti la rigidità del reality show in merito a frasi sgarbate, insulti gravi, espressioni sessiste ecc., l’espressione della Brandi ha generato parecchio clamore.

La gaffe di Matilde potrebbe dunque seriamente esporla al rischio di espulsione dal gioco da parte del GF, in quanto ha pronunciato la parola “fro**o”.

La stessa cosa, come ricorderete, era capitata qualche giorno fa anche a Patrizia De Blanck. La nobildonna non era però stata squalificata perché aveva adoperato il termine rivolgendolo a sé stessa e non a un’altra persona. Il filmato della tremenda gaffe di Matilde ha intanto fatto il giro del web, condiviso anche dallo staff di Tommaso Zorzi.

Sul profilo dell’influencer sono infatti apparsi dei frame del video incriminato accompagnati da un commento parecchio risentito. Chi gestisce l’account del gieffino ha chiesto ai fan di non accanirsi contro la Brandi, ma di lasciare la decisione totalmente nelle mani della produzione del programma.