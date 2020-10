Pierpaolo Pretelli, lo sfogo: “Che brutto non poterti abbracciare”

Elisabetta Gregoraci è al Cucurio del GF Vip ma Pierpaolo Pretelli non si lascia sfuggire l'occasione di parlarle.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono divisi, al GF Vip: la showgirl sta trascorrendo del tempo nel Cucurio, l’ex velino invece è rimasto nella Casa. Prima di andare a dormire Pierpaolo ha deciso di parlare con la showgirl, con cui è sbocciato un singolare rapporto d’amicizia.

Pierpaolo Pretelli: lo sfogo con la Gregoraci

Prima di andare a dormire nella casa del GF Vip Pierpaolo Pretelli si è recato a salutare Elisabetta Gregoraci e a raccontarle la sua giornata. I due sono rimasti divisi da una porta e l’ex velino non ha potuto fare a meno di notare: “Che brutto sentirti e non poterti abbracciare”. I due continuano a vivere la loro amicizia indisturbati al GF Vip, dove la Gregoraci per mettere a freno le speranze di Pierpaolo gli ha confessato di essere innamorata di qualcuno “fuori dalla casa”.

Da settimane si rincorrono voci riguardanti una presunta liaison tra la showgirl e il rapper Mr Rain, mentre altre sostengono che in realtà l’ex moglie di Briatore sia legata al tenore de Il Volo Piero Barone. Al momento non esistono conferme sull’identità del fortunato che l’avrebbe fatta innamorare, e la stessa showgirl prima di entrare al GF Vip ha confessato di essere una donna per cui sarebbe difficile innamorarsi.

Dopo la separazione da Briatore l’unica storia certa avuta da Elisabetta Gregoraci è quella con Francesco Bettuzzi, che di recente ha rivelato che lui e la showgirl si sarebbero lasciati proprio perché “l’ombra dell’ex marito” sarebbe stata sempre su di loro.