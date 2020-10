Per il compleanno di suo marito Fedez Chiara Ferragni non bada a spese: il regalo vale 15 mila euro.

Il 15 ottobre 2020 Fedez spegne 31 candeline e sua moglie, Chiara Ferragni, non avrebbe badato a spese per il suo regalo di compleanno: l’influencer avrebbe donato al rapper tre opere dell’artista Kaws.

Fedez: il regalo di Chiara Ferragni

Vedendo il regalo che Chiara Ferragni ha fatto a Fedez per il suo 31esimo compleanno qualcuno deve aver erroneamente pensato che si trattasse di giocattoli. In realtà no, si tratta di tre opere dell’artista Kaws, molto amato da Fedez. Il loro valore sarebbe di ben 15 mila euro, ma del resto l’influencer non ha mai badato a spese quando si è trattato di fare regali al marito (e del resto anche lui ha fatto lo stesso al loro anniversario, regalandole un prezioso gioiello con smeraldo).

Via social Fedez ha ringraziato i fan per i numerosi auguri ricevuti, e del resto per lui si tratta di un compleanno molto speciale: presto la famiglia si allargherà ulteriormente.

Il rapper e l’influencer hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo bambino (una femmina) che dovrebbe nascere a marzo, come il fratello Leone Lucia Ferragni. La coppia ha dato il tenero annuncio via social con uno scatto che mostrava Leone mentre teneva in mano un’ecografia di quella che sarà la sua sorellina.

Per il momento Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora rivelato il nome da loro scelto anche se hanno lasciato intendere di avere già qualche idea in mente.