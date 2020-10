Tra Casa e Cucurio è stato un susseguirsi di emozioni, poi l'inaspettata decisione del Grande Fratello di ricongiungere i Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip i festeggiamenti per il primo mese di convivenza forzata sono proseguiti fino a notte fonda. Apertasi all’improvviso la serranda della vetrata del Cucurio, i concorrenti rimasti nella casa sono subito accorsi per rivedere i quattro “reclusi”.

Francesco Oppini, felice come gli altri di poter scherzare di nuovo con tutti i compagni d’avventura, ha quindi proposto di leggere le lettere che hanno scritto nel corso della cena.

Facendosi portavoce degli altri inquilini, il figlio di Alba Parietti ha dunque letto un breve componimento. Successivamente anche Elisabetta Gregoraci, con in mano il suo biglietto, ha declamato la propria poesiola, mentre Adua Del Vesco, pure lei commossa, ha aggiunto un suo personale ringraziamento per il supporto ricevuto nel complicato percorso del programma.

Gf Vip: lettere ed emozione

Sia in Casa sia nel Cucurio l’emozione si è dunque fatta sempre più forte. Massimiliano Morra ha rivelato il desiderio di restare il più a lungo possibile in gioco, in modo da conoscere meglio gli altri “vipponi”.

Guenda Goria, per ultima, ha infine salutato gli amici, dicendosi contenta di aver già raggiunto un importante traguardo. Con grande sorpresa, infine, il Grande Fratello ha aperto la saracinesca permettendo ai “cucuriani” di ritrovarsi con i compagni e festeggiare a dovere.