Loredana Lecciso al GF Vip? “Signorini è sparito”

Loredana Lecciso ha confessato di aver ricevuto una chiamata di Alfonso Signorini per prendere parte al GF Vip.

Loredana Lecciso ha confessato che – come segnalato da alcune indiscrezioni – avrebbe dovuto prendere parte al Grande Fratello Vip. All’ultimo il conduttore Alfonso Signorini non si sarebbe più fatto vivo con lei.

Loredana Lecciso e Signorini: la confessione

A quanto rivelato da Loredana Lecciso, Alfonso Signorini le avrebbe telefonato alcuni mesi fa chiedendole se volesse partecipare al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente.

Siccome la Lecciso non sarebbe a proprio agio ad essere ripresa 24 ore su 24, avrebbe risposto che le sarebbe piaciuto fare l’opinionista e non la concorrente. In seguito il conduttore le avrebbe proprio proposto di fare l’opinionista dello show ma poi sarebbe sparito nel nulla. “Signorini mi ha chiamato per avermi nel cast, e gli ho detto che non me la sentivo. Dopo qualche mese mi ha richiamato dicendo che ipotizzava per me il ruolo di opinionista.

Cosa che farei senza problemi. Ma poi, così come si è fatto vivo, è sparito”, ha confessato Loredana Lecciso, la cui presunta partecipazione al GF Vip è da tempo sulla bocca di tutti. Anche quest’anno i suoi fan non l’hanno vista nel reality show più seguito d’Italia, e in tanti si chiedono se prima o poi la Lecciso vi prenderà parte.

Dopo Wanda Nara è subentrata Antonella Elia nel ruolo di opinionista insieme a Pupo (che già aveva ricoperto il ruolo nella precedente edizione dello show).

Sui due opinionisti scelti quest’anno Loredana Lecciso ha affermato: “Lui è credibile, solare, allegro. Antonella Elia sa essere molto diretta!”