Dayane Mello ed Enock Balotelli si sono scatenati in una doccia super bollente nella Casa del Grande Fratello Vip 5

Il Grande Fratello Vip ha deciso di ravvivare la serata dei vipponi con un simpatico gioco che ha scatenato frenetiche scenette. Dopo essere stati separati tra Casa e Cucurio, gli autori hanno lanciato una sfida per far stare vicini vicini i compagni di avventura.

Al suono della sirena, le persone chiamate avevano pochi secondi di tempo per raggiungere il posto indicato. Dovevano quindi rimanere in posizione fino al nuovo suono deciso dal Gf. Alla fine il gioco è stato coronato anche da una doccia super caliente nonché fuori programma di Enock Balotelli e Dayane Mello, che ha lasciato senza fiato i telespettatori.

Nel mentre, ad ogni modo, nella casa di Cinecittà non son certo tutte rose e fiori.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, ad esempio, hanno litigato per via di uno scherzo non particolarmente gradito al figlio di Alba Parietti. Ecco spiegata per filo e per segno la vicenda nel post sottostante: