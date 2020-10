"Sono positivo al Covid-19 ma sto bene", ha annunciato il tenore Francesco Meli.

Il Covid-19 ha colpito anche il mondo della musica classica. Il tenore Francesco Meli, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha annunciato di essere risultato positivo al tampone. Attualmente è asintomatico e si trova in isolamento fiduciario. Meli avrebbe dovuto cantare lunedì 19 ottobre al Teatro alla Scala di Milano nell’ultimo concerto di Aida.

L’organizzazione, a seguito della notizia, ha già provveduto a trovare un sostituto.

Il post del tenore Francesco Meli

“Cari amici”, ha scritto il tenore Francesco Meli in un post, “vi comunico che sono risultato positivo al Covid e che pertanto domani non canterò all’ultimo concerto di Aida al Teatro alla Scala. Vi rassicuro tutti, sono asintomatico e mi sento bene.

Trascorrerò la quarantena nella mia casa di Genova, attenendomi rigorosamente ai protocolli sanitari. Vi terrò aggiornati, fiducioso di tornare a cantare prestissimo”.

Il Teatro alla Scala ha provveduto ad augurare una pronta guarigione al tenore.

Inoltre, ha annunciato che a sostituire Francesco Meli nel ruolo di Ramades nell’ultima replica del concerto Aida, in programma lunedì 19 ottobre, sarà Jonas Kaufmann. Il noto tenore svizzero era già a Milano poiché impegnato giovedì 22 ottobre al Teatro alla Scala in un recital. A lui sono andati i ringraziamenti del teatro per avere dato l’imminente disponibilità.

Intanto, gli altri cantanti e membri dello staff di Aida entrati a contatto con Francesco Meli durante la preparazione del concerto sono stati sottoposti al tampone.

Tutti sono risultati negativi al Coronavirus. Il cast dello spettacolo, dunque, non subirà ulteriori stravolgimenti.