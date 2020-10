Durante una festa in stile anni 20 organizzata nella casa del Grande Fratello, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono scambiati un bacio.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi potrebbero aver fatto pace? Sembrerebbe di sì. Il bacio scambiato tra i due nel corso della festa anni ‘20 alla casa del Gf Vip che ha avuto luogo sabato 17 ottobre, potrebbe non lasciare dubbi.

Tra una battuta ed un bicchiere vino, il rapporto tra il figlio di Alba Parietti e l’influencer sembrava decisamente disteso. Il bacio a stampo è stato poi accompagnato dagli applausi e dalle risate dei presenti.

Nei giorni scorsi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è scatenata una lite che aveva creato un clima di gelo all’interno della casa. Tommaso Zorzi ha fatto una dichiarazione al figlio di Alba Parietti per gioco.

Uno scherzo che Oppini non ha ritenuto di buon gusto. “Non sei lucido in questo momento”, ha detto di tutta risposta Francesco Oppini all’influencer. Nel frattempo il bacio tra il cronista e Zorzi è diventato virale su tutti i social e il loro scatto è apparso ovunque.

Gf Vip, il bacio tra Oppini e Zorzi

Una festa in stile anni ‘20 è stata l’occasione di un bacio tra Tommaso Zorzi, noto influencer già famoso per la trasmissione Riccanza e Francesco Oppini commentatore sportivo e figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Un bacio che potrebbe significare la pace tra i due dopo la lite che si era venuta a creare nei giorni scorsi in seguito ad uno scherzo di Zorzi.

In quell’occasione l’influencer per scherzo si era dichiarato ad Oppini.

Una dichiarazione che il commentatore non ha gradito. “Non sei lucido in questo momento”, ha risposto ha Zorzi. Oppini ha poi proseguito dichiarando: “Sono una persona sensibile, mi imbarazzo” ha detto Francesco Oppini. L’influencer di tutta risposta ha ribadito: “Hai fatto una pessima figura”. Il loro bacio diventato subito virale su tutti i social potrebbe essere ad ogni modo un segno che tra i due la pace è stata fatta.