Meghan Markle come Lady D: l’orologio da 17 mila sterline

Meghan Markle e Harry hanno annunciato via social che prenderanno parte a Time100 Talk: nella foto con cui la coppia ha annunciato la propria partecipazione all’evento la duchessa indossa un orologio che sarebbe appartenuto a Lady Diana dal valore di 17 mila sterline.

Non è la prima volta che Kate Middleton e Meghan Markle sfoggiano alcuni dei gioielli più iconici appartenuti a Lady D (ed ereditati dai due figli della compianta principessa a seguito della sua prematura scomparsa). Stavolta, annunciando la propria partecipazione al dibattito online Tim100 Talk, l’ex duchessa del Sussex Meghan Markle ha sfoggiato un prezioso orologio appartenuto a Diana dal valore di ben 17 mila sterline.

Lady Diana non si separava mai dall’orologio, e sono molte le foto in cui la principessa appare con ben 2 di questi oggetti al polso (di solito uno dei due era del Principe Carlo, che spesso gli affidava ai suoi mentre era occupato in qualche attività sportiva).

The Duke and Duchess of Sussex will host a specially curated edition of #TIME100Talks on the state of our shared digital experience https://t.co/uwtSvhayND

