Nina Moric presenta il fidanzato 22enne: “L’amore non ha età”

Nina Moric è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di un ragazzo di soli 22 anni (la showgirl ne ha 44).

Nina Moric ha presentato via social il suo nuovo fidanzato: si tratterebbe di un ragazzo di 22enne di nome Marco. La notizia era stata anticipata dall’ex marito della showgirl, Fabrizio Corona, che ha definito la nuova fiamma della Moric “un tossico”.

Nina Moric: il nuovo fidanzato

A sorpresa, mentre sui social continua la sua schermaglia con l’ex marito Fabrizio Corona, Nina Moric ha deciso di presentare la sua nuova fiamma: si tratta di un ragazzo lontano dal mondo dei riflettori e di soli 22 anni. “L’amore non ha età”, ha scritto la showgirl. Poche ore prima era stato l’ex marito Fabrizio Corona a rivelare la notizia della nuova relazione della showgirl nel suo video di accuse contro di lei:

“Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”, aveva affermato, prima di scagliarsi nuovamente contro l’ex moglie. Mentre la Moric ha pubblicato degli audio contenenti minacce di morte che avrebbe ricevuto da Fabrizio Corona, l’ex Re dei paparazzi si è scagliato contro di lei con un video affermando che la showgirl non si sarebbe mai presa cura del loro figlio, Carlos Maria, che addirittura l’avrebbe trovata riversa a terra dopo un presunto abuso di sostanze.

La Moric ha anche accusato Fabrizio Corona di aver invitato Carlos a casa sua mentre era positivo al Coronavirus (violando così di fatto le norme previste per contenere i contagi). La querelle tra i due si placherà? Al momento i due continuano a dirsene di tutti i colori via social e non è escluso che la vicenda finisca in tribunale.