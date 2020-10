Selvaggia Lucarelli ha apertamente criticato Barbara D'Urso per i modelli diseducativi ospitati nei suoi salotti tv.

Il 18 ottobre a Live – Non è la D’Urso sono intervenuti Fabrizio Corona, Iconize e Bello Figo. Selvaggia Lucarelli – già finita a duri scontri con la conduttrice – ha mostrato il suo disappunto via social.

Selvaggia Lucarelli contro la D’Urso

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si schiera apertamente contro la tv e gli salotti televisivi di Barbara D’Urso. Il 18 ottobre al programma della conduttrice sono intervenuti Fabrizio Corona (al momento invischiato in una querelle con la sua ex moglie, Nina Moric), Iconize (protagonista di una finta aggressione) e il rapper Bello Figo. Sui social la giornalista ha mostrato il suo disappunto per il tipo di ospite che la conduttrice è solita invitare nei suoi show televisivi.

Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza… Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Lunedì 19 ottobre 2020

“Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive una situazione borderline e “oddio scusa ti devo fermare!””, ha scritto Selvaggia Lucarelli facendo riferimento all’intervento di Fabrizio Corona su suo figlio, Carlos Maria, e sull’ex moglie Nina Moric (che la D’Urso ha bloccato per evitare che l’ex Re dei paparazzi dicesse cose compromettenti).

“Che vergogna D’Urso cara. Che vergogna. E povero ragazzino”, ha anche aggiunto la giornalista, che in passato con la conduttrice è finita in tribunale. In tanti sui social hanno apprezzato l’intervento della Lucarelli e solo qualche mese fa sul web aveva preso piede una petizione con centinaia di migliaia di firme che suggeriva di boicottare i suoi programmi.