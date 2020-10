Che lavoro faceva Elisabetta Gregoraci prima del successo in tv?

Oggi Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più note del piccolo schermo ma la sua carriera non è sempre stata nel mondo della tv.

Oggi quello di Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano, e non a caso la showgirl è attualmente concorrente al Grande Fratello Vip. Prima di approdare al mondo del cinema e della tv Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua carriera in Calabria (dov’è nata) giovanissima.

Elisabetta Gregoraci: il lavoro

Oggi tutti in Italia conoscono Elisabetta Gregoraci per la sua straordinaria bellezza, per la sua carriera in tv e non ultimo per il suo matrimonio (oggi naufragato) con Flavio Briatore. La carriera della showgirl è iniziata in realtà a metà degli anni ’90, in Calabria e più precisamente al concorso Miss Calabria (da lei vinto). Dopo i concorsi di bellezza per Elisabetta Gregoraci si sono spalancate le porte del mondo della moda, e infatti per diversi anni ha lavorato come modella e indossatrice per alcuni dei più prestigiosi marchi di moda.

In tv comincia a lavorare solo nei primi anni 2000 (ma nel 1999 aveva già debuttato al cinema per il film Il Cielo in una stanza, di Carlo Vanzina).

Senza dubbio la sua vita sentimentale è stata al centro delle cronache rosa fin dal 2006, anno in cui viene paparazzata per la prima volta accanto a quello che diventerà suo marito, Flavio Briatore. I due sono stati insieme per oltre 12 anni ma l’unione è naufragata nel 2017 con una separazione consensuale da parte di entrambi.

L’ex coppia ha avuto insieme un figlio, Nathan Falco, oggi legatissimo ad entrambi i genitori. Dopo la fine del matrimonio Elisabetta Gregoraci è stata legata per un anno a Francesco Bettuzzi, e tanti sono i rumor riguardanti la sua vita privata e le sue presunte liaison.