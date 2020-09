Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Briatore? Ha commesso gravi errori”

Elisabetta Gregoraci è scoppiata a piangere confessando i retroscena del suo divorzio da Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci ha confessato al salotto tv di Silvia Toffanin i suoi rapporti con Flavio Briatore, l’ex marito attualmente in isolamento perché positivo al Coronavirus, e ha parlato del loro divorzio.

Elisabetta Gregoraci in lacrime: il divorzio

Elisabetta Gregoraci non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto tv di Verissimo, dove ha parlato del suo divorzio con Flavio Briatore, avvenuto ormai 3 anni fa.

La showgirl ha dichiarato di aver avuto una sola storia dopo la fine della relazione con l’imprenditore, e per altro finita male (quella con Francesco Bettuzzi). Parlando dei motivi che l’avrebbero spinta a separarsi dal padre di suo figlio, la Gregoraci ha detto: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa.

Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.





Sulla possibilità di tornare insieme all’imprenditore la Gregoraci si è detta fermamente contraria.

I due sono stati insieme per 13 anni e lei non ha smesso di stargli accanto nonostante il divorzio, specie per il bene del loro figlio, Nathan Falco. Un ritorno di fiamma però sarebbe da escludersi: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”. Molto presto la Gregoraci sarà uno dei nuovi volti a varcare la soglia del Grande Fratello Vip, ma il suo ex marito si è detto fermamente contrario di questa decisione.