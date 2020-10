GF Vip, le anticipazioni del 23 ottobre: gli ingressi e il confronto

Le anticipazioni di 23 ottobre al Grande Fratello Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Nella puntata del 23 ottobre al Grande Fratello Vip i concorrenti si troveranno ad avere un confronto con Matilde Brandi, ultima eliminata del reality show, e a seguire sembra che Mario Balotelli entrerà nella Casa per un nuovo confronto con i concorrenti.

GF Vip: le anticipazioni del 23 ottobre

Matilde Brandi è stata l’ultima eliminata al GF Vip cinque e negli ultimi giorni il suo messaggio agli altri inquilini della Casa ha generato un po’ di tensioni. Nella puntata del 23 ottobre l’ex concorrente parlerà in diretta con gli altri inquilini della casa ed è probabile che avrà un confronto con Tommaso Zorzi visto che il gieffino ha affermato di trovarla incoerente (sulla questione, contro Zorzi, si è espressa anche Elisabetta Gregoraci).

Nel corso della puntata sembra che l’ospite tanto atteso sarà Mario Balotelli, che per la terza volta dall’inizio del programma si confronterà con il fratello Enock – attuale concorrente del reality show.

Secondo le indiscrezioni circolate in rete durante la puntata si parlerà largamente anche di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che hanno recentemente chiarito i loro rapporti. Per quanto riguarda i risultati del televoto i fan del programma si chiedono chi sarà a trionfare tra gli sfidanti (Maria Teresa, Elisabetta e Dayane Mello).

Il meno votato andrà direttamente in nomination ma non ci sarà nessun eliminato durante la puntata del 23 ottobre. Stando ai rumor in circolazione Dayane Mello sarebbe quella data per meno favorita sui social. Sarà lei a ricevere meno voti nel corso della serata?