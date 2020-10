GF Vip: tutti i nominati della puntata del 23 ottobre

Tutti i nominati della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 23 Ottobre.

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 23 ottobre, si è conclusa con nuove nomination. Al televoto erano inizialmente finite Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Quella che ha avuto la peggio è stata quest’ultima, ma fortunatamente per lei in questa puntata non erano previste eliminazioni.

La gieffina è finita direttamente in nomination. Gli immuni di questa puntata erano Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi.

I nominati del GF Vip

I nominati ufficiali di questa puntata sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Dayane Mello ha nominato Stefania Orlando perché pensa sia falsa, così come Patrizia De Blanck, che però l’ha nominata perché le sta troppo addosso.

Massimiliano Morra ha nominato Maria Teresa Ruta, perché vorrebbe maggiore sincerità, mentre Stefania Orlando ha nominato Francesco Oppini perché lo trova ambiguo. Guenda Goria ha nominato Petrelli, in quanto era convinta che non lo avrebbe nominato nessuno. Adua Del Vesco ha nominato Oppini perché anche lei pensa sia un po’ ambiguo, mentre Andrea Zelletta ha nominato Stefania Orlando perché il loro rapporto ha avuto una brusca frenata.

Elisabetta Gregoraci ha nominato Stefania Orlando perché non riesce più ad andare d’accordo con lei, mentre Tommaso Zorzi ha nominato Francesco Oppini perché, secondo lui, lo avrebbe ridotto ad un numero.

Il ragazzo ha anticipato che Oppini avrebbe nominato la Orlando ed effettivamente è stato proprio così. Maria Teresa Ruta ha nominato Francesco Oppini, mentre Enock Barwuah ha nominato Stefania Orlando. Il televoto si concluderà venerdì 30 ottobre, in quanto lunedì 26 non ci sarà nessuna eliminazione.