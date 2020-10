La conduttrice Milly Carlucci ha aperto la puntata di Ballando con le Stelle con una parentesi sull'emergenza Covid-19.

La sesta puntata di Ballando con le Stelle è regolamente andata in onda sabato 24 ottobre a seguito del Tg1, che ha informato la popolazione in merito alla bozza del nuovo dpcm del Premier Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del Covid-19.

Essa contiene misure di restrizione dure nei confronti di molti settori lavorativi. La conduttrice Milly Carlucci non ha nascosto l’imbarazzo e ha ammesso di trovarsi in difficoltà nell’essere alla guida di un talent show in questo momento difficile per l’Italia.

Milly Carlucci: “Non è facile”

Milly Carlucci ha dato inizio alla sesta puntata del programma televisivo con un messaggio di solidarietà a tutti gli italiani che in queste ore stanno vivendo momenti drammatici.

“Benvenuti a tutti voi, ovunque voi siate in Italia, nel momento difficile che stiamo attraversando. Benvenuti su questa pista che vi vuole portare un momento di spensieratezza. Vediamo se stasera, in mezzo a tutte le preoccupazioni, riusciamo a ritagliarci un respiro, un sorriso. Noi ce la metteremo tutta“, ha detto. Poi successivamente ha ribadito: “Non è facile cominciare questo programma venendo dopo un telegiornale che ci ha raccontato di un’emergenza che tutti quanti noi stiamo condividendo in Italia.

Però diciamo che ognuno nei momenti difficili porta quello che ha e quello che noi possiamo portare come contributo è quello del sorriso a casa. Ci impegneremo al massimo per farvi divertire questa sera“.

Lo stesso Ballando con le stelle ha subito dei disagi a causa del Covid-19, con alcuni membri dello staff risultati positivi. Adesso, però, il talent show sta andando avanti a gonfie vele e viene seguito da milioni di spettatori.

Nelle prossime settimane terrà compagnia anche a coloro che dovranno restare a casa a causa delle misure di restrizione.

Ballando con te

La conduttrice, nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle, ha anche inaugurato uno spazio del programma dedicato proprio agli italiani a casa. Si tratta di Ballando con te, una gara dentro la gara. Le selezioni, come ha spiegato Milly Carlucci, sono state effettuate nel 2019, perché il talent show sarebbe dovuto andare in onda a marzo.

Ciò non è accaduto a causa della pandemia. Adesso, però, i filmati dei ballerini non famosi che sono stati scelti verranno trasmessi nel corso delle puntate del format pilota.