Samuel Peron post Covid: il ritorno a Ballando con le Stelle

Il ritorno di Samuel Peron a Ballando con le Stelle dopo essere guarito dal Covid.

Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 17 ottobre è tornato in studio Samuel Peron, dopo essere guarito dal Covid-19. Per questa occasione ha avuto una ballerina davvero speciale, ovvero Milly Carlucci, che lo ha accolto con grandissimo entusiasmo.

Samuel Peron non aveva potuto partecipare alle prime puntate della trasmissione proprio a causa del Coronavirus. Il suo ritorno ha reso tutti felici.

Il ritorno di Samuel Peron

“Tesoro mio, che bello averti qua. Finalmente, settimane di attesa. Lui è stato in Sardegna a lavorare, quando è tornato era positivo. È rimasto a lungo positivo, pur stando benissimo, questa è la cosa incredibile. Non è mai stato male. È rimasto positivo per sei settimane” ha spiegato Milly Carlucci.

Samuel Peron era davvero molto emozionato e felice di essere tornato in trasmissione. “Che emozione, che bello rivedervi. È bellissimo rivedervi tutti. Ho fatto sei settimane di isolamento, poi fortunatamente sono arrivati questi due tamponi negativi e quindi mi hanno dato la possibilità di uscire” ha spiegato il ballerino, che ha voluto raccontare questa esperienza che gli ha cambiato la vita. Prima Peron aveva la tendenza a proiettarsi verso il futuro, pianificando qualsiasi cosa.

Ora ha imparato che è meglio concentrarsi sul presente perché non si possono prevedere gli ostacoli.

“Io sono sempre stato proiettato nel futuro. Ho sempre cercato di programmare, di pianificare. Questo isolamento mi ha fatto capire che devo godermi il momento” ha spiegato il ballerino, molto felice di essere tornato a Ballando con le Stelle e di aver ritrovato tutti i suoi colleghi. “Che effetto mi ha fatto tornare dai colleghi? È strana questa situazione, questo distanziamento sociale a causa del Covid.

Io ti avrei abbracciata, baciata, ma non c’è stata questa possibilità. Rivedere i ragazzi è stata una grandissima emozione, perché ci siamo trovati subito in sala, abbiamo iniziato a lavorare ed è stato feeling immediato” ha spiegato. Milly Carlucci, per l’occasione, ha deciso di diventare una ballerina e si è esibita proprio con Samuel Peron. “Ci siamo tamponati tutti e due, ma non in macchina, abbiamo fatto un tampone a testa e siamo tutti e due negativi anche questa settimana, ci siamo detti che possiamo ballare abbracciati” ha spiegato la conduttrice, facendo un grande in bocca al lupo a Samuel Peron.