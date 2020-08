Milly Carlucci ha chiarito la situazione di Ballando con le Stelle ora che Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus.

Samuel Peron, storico volto di Ballando con le Stelle, è risultato positivo al Coronavirus. In poche ore si è diffusa la voce che anche la sua partner di ballo, Rosalinda Celentano, fosse positiva al virus. Inoltre, in molti hanno iniziato a temere che il programma potesse essere rimandato – di nuovo – a causa della situazione.

Milly Carlucci ha deciso di prendere la parola in merito.

Samuel Peron: le parole di Milly Carlucci

Il ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, è risultato positivo a Covid-19. Milly Carlucci ha smentito le notizie riguardanti la presunta positività al virus di Rosalinda Celentano, che invece a quanto pare sarebbe risultata negativa al tampone. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha spiegato che il programma ha preso le necessarie contromisure per evitare ai concorrenti di contagiarsi e tutti i partecipanti verrebbero sottoposti settimanalmente a un tampone dal risultato rapido proprio per scongiurare pericoli.

“Il programma si farà, ma in sicurezza”, ha dichiarato la conduttrice. A causa dell’emergenza Coronavirus Ballando con le Stelle è già stato rimandato una volta e i fan hanno il timore che il programma possa esser sospeso per la seconda volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) in data: 26 Ago 2020 alle ore 2:25 PDT

Per il momento la conduttrice li ha tranquillizzati e in tanti non vedono l’ora di vedere la prima puntata dello show, che quest’anno presenterà – tra le tante novità – anche un’anti-giuria (oltre al cast di giudici solitamente presenti nel programma).