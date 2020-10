Gf Vip, Francesco Oppini: “Avrei dormito con Dayane”

Nella casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini, provocato da Tommaso Zorzi, ha ammesso che dormirebbe con Dayane Mello.

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto notare ai concorrenti fidanzati che, a suo avviso, avrebbero avuto qualche problema a rapportarsi con le donne del reality show. Francesco Oppini ha replicato alle parole dell’amico.

Francesco Oppini: la confessione

Secondo Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip i concorrenti “fidanzati” avrebbero qualche problema a rapportarsi con le donne della casa. Alle parole del gieffino ha replicato Francesco Oppini, che si è lasciato sfuggire che avrebbe dormito senza problemi con Dayane Mello al Grande Fratello Vip, segno che tra lui e le altre donne del reality show non ci sarebbe alcun problema nonostante lui sia fedelissimo alla fidanzata, Cristina Tomasini.

All’interno del programma Francesco Oppini ha più volte parlato della sua fidanzata e del profondo sentimento che li lega, ammettendo che non farebbe mai nulla per farla soffrire.

“Se io sono innamorato della mia compagna, sto bene e ho una realtà solida, non mi viene di sbagliare, non perchè sto pensando al programma a quello che passa fuori, ma perchè è una roba che non vuoi fare”, ha dichiarato il figlio di Alba Parietti nella casa del reality show.

Dunque la fidanzata di Oppini può certamente dormire sonni tranquilli, e del resto sui social non ha smesso neanche per un momento di sostenere il fidanzato da quando è entrato nella casa del reality show.

In passato Oppini ha confessato di aver subito il tragico lutto dovuto alla scomparsa prematura della sua ex fidanzata e si è detto convinto che Cristina sia il suo “angelo caduto dal cielo”.