GF Vip, Oppini in lacrime: “Domani è una ricorrenza particolare”

Nella casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini è scoppiato in lacrime e si è confessato con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra a proposito dei motivi che lo starebbero facendo soffrire.

Francesco Oppini in lacrime

Non si tratta di un periodo facile per Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip.

Stare isolato nella casa del reality show ha fatto affiorare vecchi ricordi, e il figlio di Alba Parietti si è apertamente sfogato con gli altri concorrenti parlando loro del suo dramma: il 18 ottobre 2020 sono trascorsi esattamente 16 anni da quando è morta la sua fidanzata in un incidente d’auto. “Domani è una ricorrenza particolare e non volevo arrivarci in questo modo”, ha ammesso tra le lacrime Oppini, e ha aggiunto: “Fuori riesci a distrarti, qua no.

Prima di entrare avevo paura, mi chiedevo come avrei affrontato il dolore che sempre mi assale in questo periodo dell’anno. Io mi chiudo molto, mi sento sempre fuori luogo, invece ho trovato tutte persone comprensive che hanno avuto problemi più o meno gravi del mio, pronte ad ascoltarmi”, ha concluso. Anche sua madre Alba Parietti ha ricordato Luana – la ragazza scomparsa – con un tenero post via social.

Francesco Oppini non ha mai nascosto che quella tragedia abbia segnato per sempre la sua vita e più volte nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato in lacrime parlandone con gli altri concorrenti.