Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera

Simona Ventura si è mostrata con suo figlio in ospedale: peccato che nella foto nessuno indossasse la mascherina.

Simona Ventura è finita nell’occhio del ciclone dopo che sui social ha postato un ringraziamento all’equipe medica dell’ospedale Gaetano Pini per un’operazione al ginocchio subita da suo figlio, Niccolò Bettarini. Nella foto la conduttrice e i dottori sono tutti senza mascherina.

Simona Ventura: la mascherina abbassata

Via social Simona Ventura ha voluto ringraziare personalmente l’equipe medica che ha curato suo figlio, Niccolò Bettarini, che proprio in questi giorni all’ospedale Gaetano Pini è stato operato al ginocchio. L’operazione sarebbe andata per il meglio, peccato che nella foto in cui il giovane ha posato insieme alla madre e ai dottori che si sono presi cura di lui tutti indossassero la mascherina sotto alla bocca (rendendola pertanto inutile al suo scopo).

In tanti sui social hanno sottolineato il fatto chiedendo spiegazioni alla conduttrice, che per il momento ha preferito non rispondere alle critiche.

Siamo un grande paese, costruito su ECCELLENZE in ogni campo , che spesso vengono trascurate ed il MERITO non… Pubblicato da Simona Ventura su Lunedì 26 ottobre 2020

“Con tutto quello che sta succedendo tutti senza mascherina…

Vergogna!”, ha scritto un utente tra i commenti al posto della Ventura, a cui hanno fatto eco moltissimi altri. Simona Ventura, che proprio durante questi mesi avrebbe dovuto convolare a nozze col fidanzato Giovanni Terzi, ha fatto sapere di aver rinunciato ai fiori d’arancio per via della pandemia (in attesa di poterli celebrare in tempi migliori). Come lei moltissime altre star hanno rinviato i loro matrimoni, e più volte la stessa conduttrice si è appellata ai social per sensibilizzare i suoi fan riguardo all’emergenza.