Stefania Orlando ha un fratello segreto che vive a Parigi?

Scoop e grandi rivelazioni nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip. Protagonista è Stefania Orlando. La conduttrice e opinionista televisiva, infatti, pare, abbia un fratello segreto di cui non conosce l’esistenza. È stato il settimanale Di Più Tv a ricostruire la vicenda e ad essersi messo sulle tracce di questa misteriosa persona.

“Ho sessantaquattro anni e non riesco più a trattenere quello che provo. Sono il fratello di Stefania Orlando, qualcuno potrebbe definirmi fratello segreto perché lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio: voglio rivolgermi a mia sorella, capire con lei perché non siamo mai riusciti ad avere un legame e smettere di soffrire”. Così ha parlato il presunto fratello di Stefania Orlando.

Lui sarebbe il frutto della storia d’amore tra la mamma di Stefania, Annamaria, e un uomo misterioso, di cui non si conosce l’identità.

La storia di Stefania Orlando

Non si sa se Stefania Orlando, chiusa all’interno della casa del Gfvip, sappia dell’esistenza di questo fratello francese o meno. Quello che adesso Massimo vorrebbe è solamente cercare di recuperare il rapporto con sua sorella, così come successo con Fabio, altro fratello della Gieffina.

“Non posso dire di essere stato un bambino felice, e con Stefania non ho avuto un rapporto sereno da fratello e sorella, praticamente non ho ricordi di noi due che giochiamo insieme. E’ un macigno che mi porto ancora dentro”. Così ha concluso l’uomo.