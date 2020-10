Un nuovo scatto di Chiara Ferragni col pancione e in topless ha letteralmente scatenato il web: i commenti dei fan e la replica dell'influencer

Chiara Ferragni è senza dubbio uno dei personaggi più influenti del web. Spesso alle prese con critiche e accuse, proprio nelle scorse ore la bella cremonese ha pubblicato un nuovo scatto che sta generando molto clamore sui social. Si tratta nel dettaglio di una foto dove la si vede col pancione in bella mostra, mentre indossa solo un paio di slip ed è sprovvista di reggiseno.

L’immagine è stata dunque giudicata troppo provocante per una donna in dolce attesa, sollevando così un gran polverone.

Chiara Ferragni sotto accusa

Come sappiamo, l’influencer è incinta per la seconda volta e aspetta una femminuccia. Spesso e volentieri l’abbiamo vista condividere coi fan degli scatti che ritraggono il suo corpo mentre si modifica seguendo le fasi della gravidanza. Questa volta, però, ha deciso di essere un po’ più audace provocando, come detto, un valanga di rimostranze.

Visualizza questo post su Instagram 18 weeks and definitely showing 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:38 PDT

Ormai alla sua 18a settimana, la foto di Chiara Ferragni ha dunque destati i commenti di chi non ha gradito la sua sovraesposizione. Diverti follower, infatti, l’hanno esortata a coprirsi di più, soprattutto in quanto già madre del piccolo Leone.

Tra i tanti messaggi ne sono tuttavia comparsi altri dove molti si sono complimentati con lei per la dolce novella nonché per le splendide evoluzioni del suo corpo. Come spesso succede, la moglie di Fedez non ha dato importanza alle negatività, concentrandosi invece sulla sua nuova vita da mamma bis.