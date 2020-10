GF Vip, Guenda perdona il papà Amedeo: “Ha problemi con le donne”

Le scuse di Amedeo Goria alla figlia Guenda, che è rimasta molto male per via di alcune sue esternazioni.

Durante le puntate del GF Vip sono uscite fuori diverse esternazioni di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, proprio riguardo la figlia. La concorrente è rimasta molto male, soprattutto tenendo conto che il padre l’ha definita come una persona bipolare e una figlia molto faticosa.

Nella puntata andata in onda ieri, 30 ottobre 2020, la ragazza ha avuto modo di confrontarsi con il padre e ricevere le scuse che merita.

Amedeo Goria chiede scusa a Guenda

Amedeo Goria è entrato al GF Vip, prima per un confronto diretto con la ex moglie Maria Teresa Ruta, a cui ha spiegato il suo punto di vista. L’incontro più importante, però, è stato sicuramente quello con la figlia Guenda Goria, che aveva bisogno di sentire le parole di suo padre e di sentirsi apprezzata per quella che è. “A volte dovrei calmarmi perché urto la tua sensibilità di donna. Io voglio il tuo bene che al di sopra di tutto” ha spiegato il giornalista alla figlia, sottolineando che il suo carattere a volte lo porta ad essere anche un po’ provocatore.

Goria ha spiegato anche a Maria Teresa Ruta che durante le sue chiacchierate con i giornalisti gli sembrava sbagliato parlare solo bene di sua figlia, lo trovava troppo scontato, per cui ha voluto sottolineare che anche lei ha un bel caratterizzo. “Io voglio che tu sappia quanto ti voglio bene. Mi sento una donna che prova a essere felice. Ci tengo che voi siate orgogliosi di me. Tante volte vorrei che tu buttassi il cuore oltre e mi dessi un abbraccio forte e semplice.

Credo che lui abbia un po’ di problemi con il mondo femminile” ha spiegato Guenda Goria, accettando volentieri le scuse del padre. Secondo la ragazza Amedeo Goria ha qualche problema con le donne, a cui probabilmente non sa approcciarsi in modo corretto.