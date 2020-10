Guenda Goria appare molto triste e allarmata al Gf Vip a causa dela seconda ondata di Coronavirus che sta travolgendo l’Italia

A Cinecittà i Vip del Grande Fratello non sanno che il mancato ingresso dei nuovi concorrenti è stato causato dalla possibile positività al Covid di uno di loro. L’improvvisa decisione degli autori del reality non poteva tuttavia passare del tutto inosservata da parte degli attuali inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Lo stop a Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi ha così fatto allarmare alcuni di loro.

Guenda Goria, in particolare, si è posta degli interrogativi più che leciti. Visibilmente preoccupata, la figlia di Maria Teresa Ruta ha infatti ammesso di aver avvertito un presagio negativo legato proprio al mancato arrivo dei nuovi Vip.

Guenda Goria nel panico

Alquanto sospettosa, la bella pianista romana è stata di fatto l’unica tra i concorrenti a intuire pienamente la gravità della situazione.

La 31enne ha infatti subito collegato il mancato ingresso delle tre nuove celebrities al coronavirus, nonché a un probabile peggioramento dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Divorata dall’ansia e dall’agitazione, Guenda ha così manifestato apertamente la paura che la seconda ondata del virus possa essere degenerata rispetto all’annuncio fatto da Alfonso Signorini qualche giorno fa.

Nel mentre, gli altri vipponi cercano di portare gioia e divertimento nelle case degli italiani con scherzi e giochi a non finire.

In occasione dell’imminente festività di Halloween, per esempio, si sono già prodigati in travestimenti da mummie e spettri, nella speranza appunto di far passare qualche ora di svago e spensieratezza.